Hors Normandie. Les Spice Girls se reformeront-elles ? Victoria Beckham apporte une réponse claire

Impossible de parler des Spice Girls sans évoquer “Wannabe”, un des plus grands tubes de 1996. À l'époque elles étaient 5: Victoria Beckham, Emma Bunton, Mélanie Brown, Mélanie Chisholm et Geri Halliwell. Une période où la “Spice Mania” rayonne et captive les médias. Ce sont les premières à promouvoir dans leur chanson et via leurs mises en scène l'égalité des sexes et des droits; “Spice Girls” est alors le plus grand groupe féminin. Mais voilà, 1998, premier grain sable dans l'engrenage, Geri Halliwel quitte le groupe pour se consacrer à sa carrière solo. Les 4 autres chanteuses continueront l'aventure et dévoileront un nouvel album en 2000… avant de se séparer l'année suivante; elles aussi poursuivront leurs efforts en carrière solo.

2007 - 2008 nouvel élan, les 5 Spice Girls se réunissent et proposent un album best-of accompagné d'une tournée. Malgré le succès elles ne continueront pas ensemble. La recette est pourtant bonne cependant les occupations de chacune les empêchent de se consacrer entièrement sur leur aventure commune. Elles restent néanmoins en contact et nieront les rumeurs annonçant leur retour. Quelques apparitions publiques où elles se réunissent à nouveau comme leur prestation à la cérémonie de clôture des jeux olympiques de Londres en 2012.

En 2016 c'est Geri Halliwell qui décidera de recontacter Mel B et Emma Bunton pour reformer le groupe à 3 sous un nouveau nom "Spice Girls GEM". Un rapprochement annoncé pour fêter les 20 ans du titre "Wannabe". L'aventure échoue malgré la bonne volonté de Geri: "j'ai vraiment tout fait pour que tout le monde se réunisse ensemble. C'est arrivé à un point où je devais simplement laisser tomber". Effectivement elle tombe enceinte et doit donc abandonner le projet.

Selon certains médias Victoria Beckhaml et Mel C auraient changé d'avis et accepté de travailler sur un album concoctant les meilleurs hits du groupe. Mais ces échos ne laisseront pas beaucoup d'espoirs aux fans puisqu'un dernier coup de bâton est venu stopper toute possibilité de revoir les Spice Girls sur scène; et c'est Vicoria Beckham qui a récemment mis les choses au clair lors d'une interview sur la chaîne Anglaise ITV.

"Ça n'arrivera pas. À un moment il faut savoir quand il est temps de dire: c'était génial". Le girl power existera toujours". Victoria continue de promouvoir le girl power, l'égalité hommes/ femmes, mais nous fait bien comprendre que les tenues en latex des Spice Girls datent d'un autre temps. Il faut se faire une raison, les Spice Girls font partie du passé.