Hors Normandie. La Saint-Eloi à Saint-Lô : première édition au Pôle Hippique

Un événement familiale en perspective au Haras National de Saint-Lô. La Saint-Eloi est célébrée pour la première fois dans le département de la Manche.

"Saint-Éloi" Saint patron des maréchaux-ferrants et forgerons

Le Haras National de Saint-Lô ouvre ses grilles les 2 et 3 décembre pour deux temps forts. Le premier est un grand marché de créateurs et artisans, le second temps met à l'honneur les maréchaux-ferrants. Vous pourrez assister à des démonstrations de Maréchalerie.

Anne Thurneyssen a répondu à nos questions sur la Saint-Eloi 2017 :

Saint Eloi 2017 à Saint lô - Anne Thurneyssen Impossible de lire le son.

Programme de la Saint-Eloi

Samedi 2 décembre :

- 9h30 : début des réalisations des fers forgés pour les chevaux de race selles français, trotteurs, pur-sangs, les ânes, les outillages etc...

- 14h : poursuite des activités, puis ferrure d'un cheval en fers forgés et charronnage d'une roue.

Dimanche 3 décembre :

- 9h : poursuite de l'activité des fers forgés, assemblage du Bouquet (réalisation d'une oeuvre d'assemblage de pièce de maréchalerie et ferronnerie, en forme de fer à cheval géant) puis bénediction de celui ci.

- 15h remise finale des fers forgés, présentation du Bouquet.



Entrée libre et gratuite pour les deux événements, toute la journée.

A LIRE AUSSI.

Patrimoine : le Haras de Saint-Lô sauvé