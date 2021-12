Saint-Lô. Pornographie : à 67 ans, il échange avec une ado de 12 ans sur Internet

Mardi 21 novembre 2017, un homme âgé de 67 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen, mis en cause pour corruption de mineures de moins de 15 ans, propositions sexuelles faites à des mineures de moins de 15 ans ainsi que détention et diffusion d'images pédopornographiques. Les faits ont eu lieu en avril et mai 2017 au Mesnil villeman, près de Saint Lô (Manche).

L'homme sévit sur des sites d'adolescents

Sur un site destiné à des jeunes qui veulent communiquer entre eux, l'individu se présente comme un homme d'une trentaine d'années. En avril, il entre en contact avec une jeune fille de 12 ans et l'échange est très vite orienté vers le sexe "Tu te caresses parfois ? Si tu veux apprendre, chut ! c'est entre nous." Les hésitations de l'ado apparaissent dans le dialogue mais l'homme, de plus en plus précis, continue.

Jusqu'en mai, les choses entre "le maître et l'élève" vont évoluer. Une photo de pénis en érection lui est envoyée ainsi que des vidéos pédopornographiques de fellation et de sodomisation. Via le logiciel Skype, l'échange devient beaucoup moins virtuel. Une rencontre est proposée avec insistance à la jeune fille. "Pour faire en vrai comme les grands". Elle ne viendra pas.

Expertise de l'ordinateur

Lors d'une perquisition, une clé USB est retrouvée contenant plus de 100 dossiers de jeunes ados dont 12 contacts, près de 150 images pédopornographiques et 12 vidéos mettant en scène des mineures.

Dans un premier temps l'homme dira : "Elles n'ont pas froid aux yeux..." puis admettra s'être laissé dépasser en surfant par désoeuvrement sur le net. "Je suis devenu impuissant, ça me consolait, j'étais juste derrière mon écran"

Le président explose : "Si ces jeunes se masturbent suivant vos conseils, ce n'est plus virtuel !"

Dédoublement de la personnalité ?

Pour l'expert psychiatre, il est classique que les pédophiles se disent impuissants. Le virtuel les désinhibe et les protège. Ces personnalités refoulées sont perverses et tiennent leurs victimes sous emprise. Il y a un risque évident de passage au réel.

Le procureur requiert un an de prison ferme jugeant l'homme dangereux "Tout laisse à penser que s'il y avait eu rencontre, il y aurait eu passage à l'acte". Pour son avocat, le sexagénaire qui a eu un parcours social sans faute, doit souffrir de dédoublement de la personnalité.

L'homme écope de 36 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il a interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs et se voit inscrit au fichier des délinquants sexuels. Injonction de soins lui est faite. Enfin il devra s'acquitter d'une amende de 3 000 euros. Les scellés sont évidemment confisqués.

