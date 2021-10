Au Double Blanc, rue Caponière

Au mur, des miroirs. Sur les tables, une décoration saumonée et quelques fleurs fraîches. La serveuse m’apporte la carte. Le plat unique est annoncé à 10 euros, l’entrée-plat ou le plat- dessert à 12 euros et la formule complète à 15 euros. Au choix en entrée, la terrine du chef, une assiette de crudités, du taboulé au thon ou encore du filet de hareng (et ce ne sont là que quelques exemples). En plat, du lapin rôti à la moutarde, un sauté d’agneau au curry, de la palette de porc au four, des rognons au Muscadet, de la raie à la crème... Dans tous les cas, la garniture est au choix : pommes vapeur, pâtes au beurre, riz créole, épinards (assez rare pour être souligné) ou petits poids. De quoi satisfaire tous les goûts.



Un service très rapide

Après une légère hésitation entre tous ces plats familiaux, j’opte pour la palette de porc au four. Le service est des plus rapides, le sourire de la serveuse compris dans le prix ! En dessert, des pommes au four, une mousse au chocolat maison, une crème brûlée... Je reste traditionnelle. La mousse est onctueuse. Vraiment maison. Cela achève un bon repas, rapide et pas trop cher puisque je règle une note de 12 euros.

Pratique. Au Double Blanc 7 rue Caponière à Caen. Tél. 02 31 86 29 74.