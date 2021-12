Duo de clown. Concerto pour deux clowns à Rouen

Emperruquée et poudrée, Julia Moa Caprez, accompagné d'Igor Sellem à la trompette qui interprète au violon des grands standards du répertoire classique; un spectacle présenté au Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly le mercredi 29 novembre dans lequel Julie et Igor font preuve de maestria. Julia nous révèle les dessous de ce duo burlesque:

Pourquoi avoir choisi de vous produire en duo?

"Igor et moi étions déjà impliqués en tant que clowns dans d'autres compagnies. Quand nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes trouvés, alors nous avons fondé ensemble la Cie des rois vagabonds pour monter ce spectacle Concerto pour deux clowns. Le duo de clown est une forme traditionnelle: le clown blanc face à l'auguste. Le clown blanc c'est le leader: c'est une forme qui fonctionne sur un système hiérarchique, un jeu d'autorité. Dans le concerto pour deux clowns, nos costumes et nos attitudes nous identifient: je suis le clown blanc et Igor l'auguste mais nous revisitons ce système car nos deux personnages sont étroitement complices et complémentaires. Igor est maladroit, il n'est pas aussi virtuose que mon personnage mais chacun fait preuve de bienveillance à l'égard de l'autre."

Comment ce spectacle est-il né?

"La compagnie a été fondée en 2008 et le spectacle est né en 2010. Il nous a fallu deux ans de maturation pour donner le jour à ce spectacle. C'est un spectacle sans parole, dans lequel interviennent différents langages du corps: des modes de communication universels puisés dans les techniques circassiennes comme le mime, la musique ou la danse. Ce spectacle de clown a été très difficile à construire justement parce qu'il s'agit d'un spectacle sans texte. Je joue du violon, Igor de la trompette ou du tuba et nous interprétons un large répertoire de l'époque baroque à la période classique en combinant nos diverses disciplines."

À qui s'adresse le spectacle?

"C'est un spectacle vraiment universel. Ce n'est pas un travail psychologique mais physique et chacun projette sa propre histoire sur ce spectacle. Nous entretenons une relation très forte avec le public et ce public est mixte. Le spectacle de clown ne s'adresse pas qu'aux enfants, chacun y voit sa propre grille de lecture. C'est un phénomène récent d'associer le spectacle de clown à l'enfance mais traditionnellement cette typologie de spectacle s'adresse à tout public, tout milieu, tout âge confondu et c'est ainsi qu'il est le plus riche."

Pratique. Mercredi 29 novembre à 20h. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarifs 10 à 19€. Tél. 02 35 68 48 91

