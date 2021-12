Rouen. Accident mortel à St-Aubin les Elbeuf : relaxé d'homicide involontaire

Le 1er octobre 2015 à Saint Aubin les Elbeuf (Seine-Maritime), un homme circule à bord de son véhicule pour rentrer chez lui. Victime d'un accident cérébral quelque temps auparavant, il est néanmoins autorisé à conduire sur de courtes distances. Arrivé à un carrefour, il s'arrête pour laisser passer d'autres véhicules avant de s'engager, confirment des témoins de la scène. Mais il ne voit pas le scooter qui s'engage également dans le carrefour. La collision est inévitable et violente. Le conducteur du cyclomoteur tombe à terre, projeté à plusieurs mètres et grièvement blessé.

Amené au centre hospitalier, il décède peu après. Son passager, blessé lui aussi, souffre de plaies multiples et se voit octroyer une incapacité temporaire de travail de trois mois. Entendu par les policiers, l'automobiliste est en état de choc. "Je ne sais pas d'où il venait, tout a été si vite", dit-il à la barre, jugé pour homicide involontaire mardi 21 novembre 2017. La victime rescapée reconnaît ne pas avoir vu le véhicule qui s'engageait.

Des circonstances aggravantes

Une analyse de sang pratiquée sur le conducteur du deux-roues révèle une alcoolémie avancée et une ingestion de substances stupéfiantes. Circonstances aggravantes, l'engin n'a pas de carte grise conforme, n'a pas été "débridé" lors de son achat et n'est couvert par aucune assurance. Une expertise de la voiture du prévenu ne montre par ailleurs aucune anomalie, et les enquêteurs concluent que le cyclomotoriste n'a pas été assez vigilant. Pour la partie civile, "La totale responsabilité de la victime ne saurait être engagée". Pour le Procureur, "Un certain manquement à la prudence doit être imputé au prévenu", mais sa défense affirme que "L'étude affinée des faits disculpe le prévenu".

Après délibération, le Tribunal le relaxe des faits qui lui sont reprochés.

A LIRE AUSSI.

Calvados. Un préposé au ramassage des ordures ménagères agressé et menacé

Motard tué après un refus de priorité : l'automobiliste relaxé

Ivre, il avait pris le volant et tué une femme de 26 ans à Caen

Lens: Douchez sera jugé pour violences envers une femme

Seine-Maritime : pour s'expliquer, il sort son fusil