Rouen. Elbeuf : ivre, il agresse les policiers

C'est à Elbeuf (Seine-Maritime), dimanche 19 novembre 2017 qu'une patrouille de police voit un véhicule arrêté à un feu tricolore et qui semble stationner sans raison, moteur en marche. Ils s'approchent et, à bord du véhicule, Malik Diallo, 27 ans, est affalé sur le volant.

Inquiets, ils cherchent à faire sortir l'individu qui, manifestement ivre, refuse. On le fait sortir de force, il se débat, insulte et injurie les policiers, leur assène coups de poing et pieds au visage, mordant l'un d'entre eux et blessant un second qui se verra octroyer une incapacité temporaire de travail d'un jour. Les policiers le calment en utilisant leur pistolet à impulsion électrique. Placé en garde à vue, il refuse le test de l'éthylomètre et continue de vociférer en se prétendant victime d'une injustice. On l'emmène à l'hôpital pour être examiné mais il refuse une nouvelle fois toute intervention sur sa personne.

Il ne se souvient de rien

Son maintien en garde à vue le dégrise quelque peu et il finit par reconnaître avoir passé une soirée bien arrosée avec des amis. Les enquêteurs estiment en effet que son taux d'alcool devait être excessivement élevé lors de son interpellation. "Je ne nie pas les faits mais je ne me souviens de rien", avoue-t-il à la barre, mardi 21 novembre 2017.

Son casier judiciaire fait état de deux condamnations en 2010 pour vols et violences bien qu'il se soit racheté une conduite depuis, affichant une vie sociale parfaitement rangée. Pour la partie civile, "Il est trop facile d'oublier la gravité des actes commis". Pour le Procureur, "C'est un comportement de forcené que le prévenu a adopté". Sa défense considère "qu'il a connu un moment de faiblesse". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est condamné à quatre mois de prison ferme.

