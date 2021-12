Gérard Filoche exclu du Parti socialiste après son tweet antisémite

"Le Bureau National a voté à l'unanimité pour l'exclusion de G. Filoche. Il ne pourra plus dès ce soir se réclamer du Parti Socialiste et de ses instances", a écrit M. Assouline, précisant que "l'antisémitisme est incompatible avec nos valeurs fondamentales".

M. Filoche "ne peut plus ni s'exprimer au nom du PS ni être membre de nos instances", a précisé à la presse Rachid Temal, coordinateur du PS.

M. Filoche, membre du BN, avait relayé vendredi soir un montage photographique circulant dans la "fachosphère", où l'on voit Emmanuel Macron, le bras ceint d'un brassard nazi orné d'un dollar en lieu et place de la croix gammée, devant les drapeaux américain et israélien et des photos de Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali.

M. Filoche, ancien syndicaliste et ancien inspecteur du travail, cofondateur de SOS Racisme avec Julien Dray et Harlem Désir, a rapidement effacé son tweet et s'est dit "désolé", mais les condamnations de la classe politique ont été unanimes.

Lundi, le parquet de Paris avait annoncé avoir ouvert une enquête à l'encontre de l'ancien trotskiste. Le même photomontage avait déjà été diffusé en février sur le site de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral, ce qui lui vaut d'être poursuivi.

