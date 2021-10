Caen : une structure dédiée à la mode pour 2013

Elle prendra place en lieu et place de l'ancien hôtel des ventes situé au n°5 et 7 de la rue Mélingue. Ce projet qui attendait dans les tiroirs depuis au moins trois ans, a été validé à l'occasion du dernier conseil municipal du lundi 7 novembre.



Un atout pour le centre-ville

"L'idée c'est de pouvoir accueillir des créateurs de mode pour leur permettre de créer, exposer et vendre, présente Corinne Féret, première adjointe à la maire de Caen. La difficulté pour ces professionnels est bien souvent de trouver un endroit pour démarrer et nous souhaitons au travers de cet effort, valoriser le travail de nos artisans dans notre coeur de ville". Un accompagnement personnalisé sera proposé aux différents entrepreneurs, en lien avec la Chambre de métiers et d'artisanat. Jusqu'à 15 créateurs pourraient y travailler au même moment. Les élus espèrent pouvoir y accueillir une quarantaine de professionnels chaque année.

Le projet coûtera près de 350 000 €, avec un soutien de l'Etat via le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Si le bâtiment de l'ancien hôtel des ventes appartient toujours à la mairie, d'importants travaux d'aménagement seront à réaliser. En émergera cinq ateliers boutiques d'environ 20 m2 chacun, d'un espace galerie et d'un atelier résidence sur deux niveaux avec un atelier consacré à la vente et un autre à la création dont les produits seront visibles de la rue. Les élus ne cachent pas leur désir de faire de ce site, un nouvel attrait touristique pour Caen.

Audio > Corinne Féret, première adjoint au maire à la mairie de Caen, s'exprime au sujet de cette pépinière d'entreprises dédiée à la mode.