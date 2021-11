Cette dernière a en effet fait l'objet d'actes de vandalisme répétés et ciblés depuis le début de l'année. La Ville et Clear Chanel, société responsable du réseau de vélos, condamnent ces actes« qui pénalisent les usagers de V'eol et les contribuables caennais ». En raison de la répétition de ces actes de vandalisme, l'exploitation de cette station est interrompue.