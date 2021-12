Alençon. L'Orne lance le défi du mécénat

L'Orne veut développer le mécénat privé, auprès des communes. C'est ce qu'il faut retenir du premier Forum du Mécénat ornais, qui s'est tenu ce lundi après-midi 20 novembre 2017, à l'initiative conjointe du Président du Conseil départemental Christophe de Balorre, et des deux sénateurs Nathalie Goulet et Sébastien Leroux. Il nous fallait réagir après la suppression de la réserve parlementaire, explique Nathalie Goulet, qui voit dans le mécénat le couteau suisse du développement du territoire. Le défi est lancé, et le département doit en être la locomotive, selon Christophe de Balorre:

Chaque action entreprise dans l'intérêt général est éligible à ce type de financement, que ce soit dans les domaines du patrimoine, de la culture, du développement durable, du sport, avec des retombées fiscales, mais aussi en termes d'image pour les entreprises qui s'engagent. Ce mécénat est bien sûr possible pour les PME locales.

L'opération séduction est lancée

De plus en plus souvent à la recherche d'argent, cent cinquante élus locaux ont écouté attentivement les différents témoignages de collectivités venues d'autres régions, d'experts, mais aussi de mécènes.

François Nahan, directeur-adjoint des relations institutionnelles de Total France, dont la fondation engage 20 millions d'euros de mécénat chaque année: