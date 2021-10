Des conférences d'art à l'Esam de Caen

Trois grands cycles thématiques sont au programme : “Les mobilités de l’art contemporain”, “Le designer graphique aujourd’hui” et “La diffusion des arts numériques”.

Les conférences de la Presqu’île

Chaque conférence mobilise de grands professionnels des milieux de l’art et de la culture et est destinée à “tous ceux que les affaires culturelles de la création intéressent”. Prochains rendez-vous :

. Mercredi 16 novembre, “Journal graphique”, avec Kaisa Leka, artiste graphiste.

. Mer. 23 novembre : “La stratégie des oeuvres nomades : simulation ou réalité artistique”, avec Ghislain Mollet-Viéville, agent d’art.

. Mer. 30 novembre : “Graphisme et commande publique”, avec Chantal Creste, inspectrice de la création artistique au Ministère de la culture et de la communication.

Pratique. Tous les mercredis, à 18h, dans l’auditorium de l’Esam au cours Caffarelli. Infos au 02 14 37 25 00 et www.esam-c2.fr .