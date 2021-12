Ballon d'Or: Cristiano Ronaldo se dit "confiant", "comme toujours"

"Pour ce qui est du Ballon d'Or, je sais que les jurés continuent de voter. Je suis confiant. Comme toujours", a déclaré le Portugais de 32 ans. "La saison dernière a été exceptionnelle. On a gagné la Ligue, la Ligue des champions, dont j'ai encore été le meilleur buteur... Si je remporte le Ballon d'Or, c'est parfait. Sinon, je resterai la même personne".

En cas de sacre le 7 décembre, Cristiano Ronaldo rejoindrait au palmarès du Ballon d'Or son grand rival, l'Argentin Lionel Messi, distingué cinq fois (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

'CR7', qui a remporté le prestigieux trophée créé par le journal France Football en 2008, 2013, 2014 et 2016, a par aileurs assuré que son entraîneur à Madrid, Zinédine Zidane n'était "pas inquiet" par la mauvaise passe traversée par son équipe.

"Rien n'est jamais parfait. Personne ne peut être à 100% sur l'intégralité d'une saison", a déclaré Ronaldo. "Dans une saison, il y a des moments où on est mieux que d'autres, une saison n'est jamais linéaire. Là on est dans une période plus difficile, on le sait. Il faut l'accepter, ce qui ne veut pas dire se résigner. Encore une fois, les choses évoluent. Et il faut faire en sorte de les faire évoluer".

Interrogé sur la naissance de son quatrième enfant, annoncée dimanche, il s'est réjouit que "tout (soit) un peu différent. Il y a un peu plus de désordre dans la maison. Plus de bruit, également. Mais j'adore ça. Je suis vraiment heureux d'être ainsi entouré. Ces enfants, je les ai désirés."

"Quatre, ce n'est pas assez, j'en veux plus", a aussi déclaré Ronaldo, qui "veut sept enfants et autant de Ballons d'Or". "Tant que je jouerai, j'ambitionnerai de gagner tout ce que je peux gagner. Là, mon rêve, c'est le cinquième Ballon d'Or. Et l'an prochain, il y en aura un autre à aller chercher".

