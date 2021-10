Caen-Dijon (3-0) : Malherbe bascule du bon côté

Revivez le match avec le fil à retrouver en cliquant sur ce lien.

Depuis plusieurs semaines, le coach du Stade Malherbe Caen, Franck Dumas rappelait régulièrement en conférence de presse ou après les matchs qu’il fallait savoir se montrer patient pour trouver le chemin des buts. Contre Dijon, tout laisser à penser que les Rouge et Bleu allaient tenter d’asphyxier leurs adversaires du jour dès le coup d’envoi. Au contraire, les Caennais ont pris leur temps, parfois au grand dam en début de match des spectateurs qui n’avaient pas grand spectacle à se mettre sous la dent.

Les locaux ne mettaient pas longtemps cependant pour faire part de leurs bonnes intentions offensives. Sur le côté gauche, Lenny Nangis croisait une première frappe qui manquait de précision (4’), avant d’être de nouveau sollicité. Mais alors qu’il avait tout son temps pour centrer, il envoya le ballon au dessus de la cage de Baptiste Reynet (8’). Malgré une possession de balle en leur faveur, 66% contre 34%, les Bas-Normands peinaient à trouver le cadre.



Leca débloqua la situation

Titularisé pour la première fois de la saison, Anthony Deroin connaissait lui quelques difficultés à trouver ses marques. Il faut dire qu’il venait s’intégrer dans un système de jeu assez inhabituel. Forfait de dernière minute, Nicolas Seube avait dû laisser sa place à Grégory Proment, pendant que Frédéric Bulot se retrouver dans un rôle de meneur de jeu, laissant le côté gauche à Lenny Nangis.

Une grosse occasion semblait se alors profiler quand Lenny Nangis, encore lui, lança Pierre-Alain Frau dans le dos de la défense bourguignonne depuis le rond central. Mais l’ancien attaquant du Losc se fit vite rattraper par Abdoulaye Meite (22’).

Alors que Dijon avait déjà obtenu trois corners sans jamais se montrer dangereux, les Caennais s’essayaient au coup de pied de coin pour la première fois de la soirée. Une balle légèrement flottante trouvait la tête de Grégory Leca qui déposait le cuir au fond des filets (1-0, 34’).



Un Bulot décisif



Au retour des vestiaires, les Caennais prenaient à nouveau les choses en main. Sur un contre rondement mené par Romain Hamouma, Lenny Nangis héritait du ballon dans la surface. Il crochetait alors son vis-à-vis pour s’offrir un accès au cadre bourguignon. Mais sa frappe était contrée en corner (49’). Quelques minutes plus tard, il laissait intelligemment passer la balle pour Frédéric Bulot qui déboulait plein axe. L’ancien Monégasque prenait ses responsabilités, mais son tir trop écrasé était facilement capté par Baptiste Reynet (55’).

Bien que dominés, les Dijonnais n’en rappelaient pas moins les Caennais à l’ordre. Benjamin Corgnet lançait Brice Jovial plein axe qui se retrouvait seul face à Alexis Thébaux. L’attaquant bourguignon décidait de prendre sa chance de loin, avant que sa frappe ne trouve la barre caennaise (61’). Caen venait de se faire facilement perforer dans l’axe de sa défense pour la première fois depuis le début de la rencontre. Molla Wagué, entré en jeu à la pause à la place de Thomas Heurtaux sorti sur blessure, avait pourtant été très sûr dans toutes ses interventions et son placement jusque là.

Sur coup de pied arrêté, les hommes de Patrice Carteron se montraient à nouveau dangereux. Thomas Guerbert trouvait la tête de Steven Paulle. Il fallut alors une superbe parade couchée d’Alexis Thébault pour permettre aux Caennais de préserver leur avantage (63’). C’est le moment que choisissait Caen pour accélérer. Romain Hamouma défiait une nouvelle fois son vis-à-vis. Un petit pont plus tard, il servait Frédéric Bulot au point de pénalty, qui grâce à un excellent contrôle orienté se retrouvait seul face au but. Il choisissait ensuite le plat du pied pour tromper Baptiste Reynet (2-0, 65’). Non comptant d’être buteur, Frédéric Bulot se transformait en passeur décisif en déposant le ballon sur la tête de Pierre-Alain Frau qui inscrivait son troisième but de la saison (3-0, 72’). Malherbe était en pleine réussite puisque sur la phase de jeu précédente, Dijon avait été tout proche de réduire le score, si Anthony Deroin n’avait pas sauvé les siens sur sa ligne.



La feuille de match

CAEN-DIJON : 3-0 (1-0)

13’ journée de Ligue 1 - Dimanche 6 novembre 2011

14 387 spectateurs

Buts : Leca (34’), Bulot (65’), Frau (72’) pour Caen

Cartons jaunes : Proment (58’) pour Caen, Jovial (44’), Berenguer (52’) pour Dijon



Caen : Thébaux - Van Dam, Leca (Nabab, 73’), Heurtaux (Wague, 46’), Raineau - Proment, Deroin, Bulot, Hamouma (Niang, 80’), Nangis - Frau

Dijon : Reynet - Souprayen (Bamba, 39’), Meite, Paulle, Varrault - Sankhare (Mavouda, 78’), Corgnet, Marcq, Berenguer - Jovial (Mandanne, 74’), Guerbert