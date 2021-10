Thébaux : "Je dédie cette victoire aux supporters"

Avec sept buts encaissés lors de ses deux derniers matchs avant d'accueillir Dijon, Malherbe devait avant tout retrouver plus d'efficacité dans le domaine défensif. Et malgré au moins quatre grosses occasions bourguignonnes, la cage d'Alexis Thébaux est restée inviolée. Les parades du portier malherbiste y sont pour beaucoup, tout comme le dégagement de la cuisse in extremis d'Anthony Deroin sur sa ligne à la suite d'un corner.

"C'est vrai que ce ne fut pas facile, surtout à 1-0 parce qu'on savait qu'on restait exposé à la qualité de jeu offensive de Dijon", a déclaré Alexis Thébaux à l'issue de la rencontre. Il en a également profité pour dédier ce succès aux membres du MNK qui avaient décidé de reprendre leurs animations au stade après plus de deux mois de grève.