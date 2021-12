Saint-Lô. Etienne Daho, premier nom des concerts du festival Les Rendez-vous Soniques en 2018

Après le succès de cette édition 2017, avec plus de 11 700 spectateurs, le festival d'automne st lois géré par l'équipe du Normandy annonce déjà un nom pour 2018 avec Etienne Daho.

[annonce] Nous sommes fiers de vous annoncer un 1er nom pour l'édition 2018 du festival Les @RendezVousSoniq : @etiennedaho en concert le 10 novembre 2018 à #SaintLo. OUverture de la billetterie le 28 novembre 2017. pic.twitter.com/RvagIsQqOh — Rendez-Vous Soniques (@RendezVousSoniq) November 15, 2017

Habituée des scènes normandes, l'icône de la pop française se produira à St Lô, le 10 novembre 2018 à la salle Beaufils. Les premières places seront en ventes le mardi 28 novembre. En septembre dernier, Etienne Daho s'était confié à Tendance Ouest à l'occasion de la sortie de son 11e album "Blitz", signalant que "La Normandie est un lieu où l'on retrouve les copains".

Quatre ans après " Les Chansons de l'innocence retrouvée ", Étienne Daho était prêt pour une nouvelle aventure. Celle-ci prend corps sous le nom de " Blitz ", cette " guerre éclair " que le chanteur a voulu comme un défi, un bras d'honneur à la torpeur ambiante, nous enjoignant à rester " léger face au danger ", lui qui ces dernières années est ressorti plus fort de bien des batailles et n'a jamais perdu sa légèreté de vivant, ni sa prodigieuse inspiration. En témoigne l'un des albums les plus aventureux de ses (presque) quarante années de funambulisme pop, à la fois fresque psychédélique de haut vol et recueil de ballades planantes qui ajoutent quelques chapitres (Les Flocons de l'été, L'Étincelle) à cette déclinaison de l'élégance française dont Daho est l'incontesté souverain.