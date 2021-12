Le-Havre. Journée mondiale du diabète: pensez à vous faire dépister

3,3 millions de Français sont atteints du diabète. Il y a deux grandes catégories de diabète: le type 1 (dysfonctionnement du pancréas) et le type 2 (problème de foie qui produit trop de sucre). Le diabète de type 2 représente 92 % des diabétiques. Les patients diagnostiqués sont de plus en plus nombreux. Ce diabète de type 2 est aggravé par les problèmes de surpoids et de sédentarité. Il y a également un phénomène important d'hérédité.

Une maladie silencieuse

Le diabète doit être soigné. À terme, il peut engendrer des complications comme l'infarctus du myocarde. Le problème: la maladie est difficilement détectable. Il n'y a pas de douleurs malgré quelques signes. Écoutez le docteur Clémence Bures, responsable du service diabétologie au groupe hospitalier du Havre:

diabète : une maladie silencieuse Impossible de lire le son.

Nous sommes encore trop nombreux à ignorer notre diabète.

Diabète : il faut se dépister Impossible de lire le son.

Le groupe hospitalier du Havre organise une journée de sensibilisation au diabète mardi 14 novembre 2017 dans la galerie commerciale La Lézarde à Montivilliers (de 9h00 à 19h30). Au programme: dépistage gratuit pour tous, stands d'informations avec des médecins, des infirmiers ou encore des diététiciens ainsi que le témoignage de patients.

Le diabète et les femmes

Cette année la journée mondiale met en avant le diabète et les femmes. Une femme sur dix est atteinte de la maladie. Beaucoup n'ont pas accès aux soins et à l'éducation. Le diabète est la 9e cause de décès chez les femmes dans le monde. La maladie peut également se déclarer au moment de la grossesse.

Le soutien des filles du HAC

Sur l'agglomération, l'équipe du Havre athletic club handball féminin soutien la journée mondiale du diabète. Six joueuses du groupe seront présentes ce mardi 14 novembre sur les stands du groupe hospitalier du Havre au centre commercial La Lézarde à Montivilliers de 14h à 15h pour signer des autographes.

