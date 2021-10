Thierry Bizot: "Qui a envie d'être aimé ?"

"Catholique anonyme" : tout est dans le titre. Cela ressemble à un canular et cela sonne juste. Dans cette histoire le narrateur est un producteur de télévision qui se déclare catholique non pratiquant, non communicant et non convaincu... à vous de l'écouter sur Tendance Ouest