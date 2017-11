Barrages Mondial-2018: une Italie "cauchemardesque" étrillée par la presse

L'équipe d'Italie, battue vendredi en Suède en barrage aller de qualification pour le Mondial-2018 (1-0), était sans surprise étrillée samedi par la presse locale, qui a vu une équipe "cauchemardesque"

"Une Italie cauchemardesque". La Stampa résume samedi l'opinion de la presse italienne, très critique face à une équipe "sans idée".

"Ca suffit les excuses !", titre Tuttosport en Une. "Maintenant, vous devez éviter une catastrophe historique", poursuit le quotidien sportif turinois, avant de déplorer une "Italie, petite, toute petite".

La Gazzetta dello Sport, elle, s'en remet en Une à San Siro, le stade milanais où l'Italie jouera la seconde manche lundi. "San Siro, à toi de jouer", titre le quotidien sportif.

En pages intérieures, la Gazzetta critique une "Italie horrible", "timide et lente". "Dans 90 minutes, l'Apocalypse ?", s'interroge encore le quotidien aux pages roses.

Pour le Corriere della Sera, c'est déjà en tous cas "une demi-Apocalypse". "L'Italie est un ensemble de joueurs qui ne savent pas vraiment quoi faire. Il est incroyable d'avoir aussi mal préparé un match aussi décisif", ajoute le quotidien.

Le Corriere dello Sport se veut tout de même plus volontaire, avec un grand "Allez les gars !" en Une. "L'Italie a déçu et la Suède a eu besoin de peu pour marquer. Mais lundi, l'exploit est possible", veut croire le quotidien romain.

A LIRE AUSSI.

Ligue des champions - "L'humiliation" du Barça par le PSG fait le tour du monde

Un puissant séisme frappe à nouveau le centre de l'Italie

Un puissant séisme frappe l'Italie sans faire de morts

L'Italie de nouveau frappée au centre par un puissant séisme

Leicester: le monde du football soutient Ranieri, Mourinho en tête