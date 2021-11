Hors Normandie. Vos places pour le spectacle Pinocchio le fabuleux Noël sur glisse à gagner dans le hit de la salle de bain

Découvrez l'histoire de Pinocchio revisitée pour Noël, avec une vingtaine d'artistes et interprètes : patineurs artistiques, acrobates, magiciens de grande illusion et sans oublier, pour le plus grand plaisir des plus petits, les fameux personnages du conte comme le Cricket, le chat, le renard, la fée bleue, Gepetto et le Père Noël lui même.

Tendance Ouest vous offre vos 2 places pour y assister, soit : Au Havre le samedi 2 décembre 2017 à 20h, à Rouen le dimanche 10 décembre 2017 à 17h30 ou à Caen le samedi 16 décembre 2017 à 20h.

