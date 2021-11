Cherbourg. Secours en mer et à terre, identification des victimes... Exercice de crise à Cherbourg

La ville et le port de Cherbourg-en-Cotentin ont été le théâtre mercredi 8 novembre 2017 d'un exercice majeur, en mer et à terre.

Le scénario porte sur une collision entre le ferry "Le Granville" et un conteneur, à environ 12 km des côtes. Le navire subit une voie d'eau : il faut évacuer les 159 passagers à bord, dont 25 enfants, un blessé en urgence absolue et deux en urgence relative.

150 passagers à évacuer

La première phase de l'exercice s'est déroulée en mer et a mobilisé pas moins de 400 personnes, dont les sauveteurs de la SNSM, les hélicoptères Caïman et Dragon 50, le remorqueur Abeille Liberté, les gendarmes maritimes, etc. Les passagers, des élèves infirmiers et de l'Ecole des Fourriers de Querqueville, ont été transférés dans un canot de sauvetage pour rejoindre la terre ferme.

150 passagers ont été évacués sur un canot de sauvetage. - Arnaud Le Gall

Il s'agit alors de tester la coordination des différents acteurs de la chaîne de secours. "L'un des sujets majeurs dans ce genre d'incidents, souligne le préfet maritime Pascal Ausseur, est la liaison mer-terre" :

Les enseignements du Bataclan

À terre 83 pompiers, 40 médecins du Smur et du Samu, 27 secouristes de la Sécurité civile et 48 policiers ont été mobilisés. La Cité de la mer a servi de point de regroupement, divisé en deux sas : celui des blessés et celui des impliqués, potentiellement en état de choc. La nouveauté, c'est l'identification de ces personnes, grâce au système Sinus. Il s'agit d'un dispositif informatique à base de bracelets et de codes-barres, comme l'explique le lieutenant-colonel Jean-Michel Lurton, chef du groupement nord des pompiers :

Un centre d'accueil des familles a été mis en place à la Cité de la Mer. "L'objectif est de ne pas laisser les familles dans l'incertitude sur le sort de leurs proches" indique Michel Marquer, sous-préfet de Cherbourg :

Cette organisation de secours est polyvalente, rappelle Michel Marquer. "Elle peut être mise en place en cas de naufrage, mais aussi sur un événement technologique, climatique, épidémiologique, voire une tuerie de masse".

