Leur clientèle s’élargit et rajeunit, donnant un nouveau souffle à un univers en plein expansion. Le Salon des loisirs créatifs, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 novembre, s’inscrit dans cette nouvelle mouvance et tente de faire partager l’amour de la création artisanale pour tous les âges !

Pratique. Vendredi 4 (14h-19h), samedi 5 et dimanche 6 novembre (10h-19h) au Centre des congrès de Caen. Tél. 02 31 29 99 99.