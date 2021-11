Plusieurs victimes lors d'une fusillade dans une église au Texas

Le nombre de victimes et leur état n'était pas précisé à ce stade, mais des médias évoquaient plusieurs morts. L'auteur des coups de feu est mort, a indiqué la chaine locale KSAT12 sur son site internet, citant la police et précisant que les tirs avaient commencé vers 11H30 locales (17H30 GMT) dans la First Baptist Church de cette ville du sud des Etats-Unis.

