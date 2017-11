Equipe de France: Martial et Fekir rappelés, première convocation pour Pavard et Nzonzi

L'attaquant Anthony Martial et le milieu offensif Nabil Fekir font leur retour en équipe de France, où le défenseur Benjamin Pavard et le milieu Steven Nzonzi ont été convoqués pour la première fois, a annoncé jeudi le sélectionneur Didier Deschamps.

La liste des Bleus pour les matches amicaux contre le Pays de Galles et l'Allemagne (10 et 14 novembre) est marquée par l'absence de nombreux habitués du groupe: Hugo Lloris, Djibril Sidibé, N'Golo Kanté, Thomas Lemar et Dimitri Payet s'ajoutent aux blessés de longue date (Benjamin Mendy, Paul Pogba et Ousmane Dembélé).

Pavard (21 ans) et Nzonzi (28 ans), qui évoluent respectivement à Stuttgart et à Séville, font leur première apparition dans le groupe de l'équipe de France après avoir eu des sélections en Espoirs.

"Benjamin a été très performant avec son club et en sélection Espoirs. C'est un défenseur central à la base, il peut jouer à d'autres position. Il n'a pas l'expérience internationale mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. J'aime bien les jeunes en général, et il me semblait logique de l'appeler après le forfait de Djibril Sidibé", a expliqué le sélectionneur.

"Steven a 28 ans. Il a connu les Espoirs il y a bien longtemps, il était à un très haut niveau la saison dernière, avec une très forte concurrence à ce poste. Il a fait un bon début de saison avec Séville. Sa convocation est liée au fait que j'ai pas pris N'Golo Kanté, qui n'a pas repris, ça fait un mois qu'il s'est blessé, avec nous d'ailleurs. Steven n'a pas les mêmes qualités, pas le même gabarit, mais il connaît bien ce rôle de milieu axial", a également avancé Deschamps.

Quant au capitaine Lloris, "DD" a dit: "Hugo s'est blessé hier (mercredi en Ligue des champions avec Tottenham face au Real Madrid, ndlr), il a fait des examens ce (jeudi) matin qui confirment une déchirure du grand adducteur, une indisponibilité mininum de 15 jours".

Gardiens: Alphonse Areola (Paris SG), Benoît Costil (Bordeaux), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs: Lucas Digne (FC Barcelone/ESP), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembe (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Layvin Kurzawa (Paris SG), Benjamin Pavard (Stuttgart/GER), Samuel Umtiti (FC Barcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Milieux: Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Steven Nzonzi (Séville/ESP), Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/GER)

Attaquants: Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Alexandre Lacazette (Arsenal/ENG), Anthony Martial (Manchester United/ENG), Kylian Mbappé (Paris SG), Florian Thauvin (Marseille)

