Saint-Lô-d'Ourville. Dans les dunes de Lindbergh, un plan pour faciliter les interventions des pompiers

La Manche et ses 335 kilomètres de côtes : département préservé, riche d'un littoral varié… Mais certains espaces naturels ne sont pas facilement accessibles aux secours. C'est le cas des dunes de Lindbergh, à Saint-Lô d'Ourville, au sud de Port-Bail, propriété du conservatoire du littoral. Sur 200 hectares, des bosses, des creux, du sable, qui peuvent compliquer la localisation d'éventuelles victimes. "Elles peuvent avoir des difficultés à se localiser, notamment lorsque ce sont des touristes non-francophones", souligne le commandant Philippe Malassis, responsable du service opérations du groupement nord des pompiers de la Manche.

Des bornes pour se repérer

Afin de faciliter les interventions des pompiers, un plan de secours vient donc d'être élaboré par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Manche, en collaboration avec les élus locaux, le centre de secours de Portbail et le Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL). La zone a été quadrillée, et neuf accès ont été identifiés. Les zones sont signalées par de simples bornes en bois de 1,20 m de haut, qui portent un numéro, ainsi que les numéros d'appel d'urgence téléphoniques 18 et 112. "L'idée, c'est que les gens puissent se diriger vers des bornes de localisation, ce qui va permettre aux opérateurs du centre d'appel de les repérer et donc d'utiliser le bon accès pour les secours" poursuit le commandant Philippe Malassis :

Géolocaliser les victimes

Ce plan de secours est expérimenté uniquement sur les dunes de Lindbergh dans un premier temps. Il pourrait être étendu à d'autres zones à l'avenir. Ces bornes s'accompagnent de deux systèmes de géolocalisation qui permette d'identifier précisément où se trouve la victime, à condition qu'elle soit équipée d'un smartphone.

