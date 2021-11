Rouen. Hockey sur glace : de la revanche dans l'air pour Gap face aux Dragons de Rouen

Après un large succès face à la lanterne rouge Strasbourg (7-0), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) s'attaquent à un gros adversaire de la Saxoprint Ligue Magnus, les Rapaces de Gap, qu'ils iront défier sur leur glace ce mardi 31 octobre 2017 pour le compte de la 18ème journée.

Et nul doute que ce match sonnera comme une revanche du coté des Rapaces. En effet, lors de leur première rencontre sur l'Ile Lacroix, le 1er octobre dernier, les Dragons avaient infligé une sévère correction au champion de France en titre avec une victoire 7-0.

Depuis, Rapaces et Dragons ont fait du chemin et les Rouennais occupent toujours la 2ème place du classement et les Gapençais la 4ème place à sept points des Dragons mais avec trois matchs de moins.

Un match qui s'annonce donc compliqué pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui devront affronter cette équipe des Alpes qui reste sur quatre succès de rang dont un dernier en prolongations face aux Ducs d'Angers (5-4).

