Montaigu-la-Brisette. Manche : un "déstockage" de cochons d'Inde à Montaigu-La-Brisette

L'information a été publiée sur la page Facebook du Parc animalier de Montaigu-La-Brisette, au nord de Valognes (Manche), mardi 24 octobre 2017. L'établissement organise actuellement une "vente massive de cochons d'Inde". Un "déstockage", peut-on même lire. Et de toute de suite préciser : "On rigole mais un animal de compagnie, qu'il soit gros ou petit, est un être vivant qui mérite le respect ! Ce n'est pas un jouet ! Il faudra prendre soin de lui, le nourrir correctement et nettoyer sa litière quotidiennement, il aura aussi besoin d'un espace de vie suffisant."

Une cinquantaine d'animaux au total cherche de nouveaux propriétaires attentionnés. "Il s'agit des petits de nos adultes", explique-t-on sur place. Seuls des mâles sont en vente.

Pratique. Vente jusqu'au lundi 6 novembre 2017, de 14h à 17h30 (se munir d'une boîte ou d'une caisse de transport). 8€ l'un, 10€ les deux. Hameau Masson à Montaigu-la-Brisette. Tél. 02 33 40 40 98.