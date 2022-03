Charlie Winston en live à Caen le 23 Mars 2012 au Cargo!!

Le chanteur britannique révélé grâce à son titre Like a Hobo investira la salle de la Presqu'île caennaise. "Hello Alone", premier single tiré de son nouvel album, fera notamment partie des titres présentés par l'artiste.



Encore non officialisé sur le site de la salle caennaise, la date serait quand même bien effective!

Vous pouvez d'ores et déjà commander vos places sur via ce lien : cliquez ici!



Le chanteur Medi, également batteur de Charlie Winston sera avec un peu de chance sur cette tournée pour un retour à Caen puisqu'il Medi était venu en live au Big Band Café le 13 Octobre dernier.