Caen. [Notre dossier] Obsèques : le business de la mort

Plusieurs milliers d'euros. Les prix des obsèques ne sont pas fixes et peuvent rapidement grimper. "À Caen, il faut compter entre 1 800 et 2 500€ en prestations minimum pour une crémation ou une inhumation", explique Éric Marck, président de l'association crématiste du Calvados, quand le coût moyen national est de 3 222€ pour une inhumation et 2 825€ pour une crémation. Des prix qui varient en fonction notamment des pompes funèbres et des prestations qu'elles proposent. "C'est finalement de bonne guerre, continue le président, les entreprises de pompes funèbres doivent faire du chiffre, des bénéfices comme toutes entreprises".

Distinguer l'obligatoire du superflu

L'association crématiste du Calvados, qui existe depuis 1974, accompagne justement les familles dans ce moment douloureux et leur évite les différents abus ou arnaques. "Les choses sont extrêmement simples en réalité. Tout en restant respectueux du défunt, il faut arriver à discerner ce qui est obligatoire du superflu". Pour une urne par exemple, cela peut varier entre 50 et 3 000€ selon la qualité. À partir de là, les prix des obsèques peuvent monter démesurément.

Éric Marck se souvient de deux funérailles. "Dans les deux cas, la personne était décédée au CHU de Caen, avait choisi la crémation et la dispersion des cendres. Pourtant, pour l'une le prix a été de 1 650€ et pour l'autre 4 500€!" Comment expliquer cette différence? "C'est très simple, la deuxième personne avait choisi une belle urne et pour la dispersion des cendres honnêtement ça ne sert pas à grand chose. Elle avait également un beau cercueil tout équipé et capitonné avec six poignées au lieu de quatre et des ornements sur le cercueil". Des petits plus qui, accumulés, coûtent cher.

L'association "UFC que choisir" du Calvados conseille de réaliser plusieurs devis tant le marché des pompes funèbres est variable. "Il y a les prestations obligatoires: le cercueil avec quatre poignées, l'opération d'inhumation ou de crémation, et les prestations facultatives: les accessoires du cercueil, les soins de conservation, les fleurs, le personnel de cérémonies…", explique-t-on dans l'association. Les soins de conservations, par exemple, peuvent s'élever jusqu'à 700€.

Des obsèques à bas coût

De plus en plus de familles se tournent dès lors vers des choix "malins". En atteste le développement depuis quatre ans dans le Calvados du réseau "Le Choix Funéraire" et de sa marque low cost "Eco Plus Funéraire". Basé à Caen, Condé-sur Noireau et Vire, la société propose des obsèques à bas coût.

Près de 70 % de leur clientèle est composée de familles désireuses de réaliser des obsèques raisonnables. Les tarifs varient entre 990€ et 1 190€. Organisation des obsèques, transport du défunt, mise en bière et inhumation ou crémation, le nécessaire est effectué mais avec des gammes de produits plus restreintes. "Par ce biais-là nous assistons aussi à une évolution de la société. Pour une cérémonie d'un jour, les gens préfèrent faire quelque chose de simple tout en restant respectueux."