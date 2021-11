Argentan. Les élus de l'Orne inquiets pour la ligne SNCF Paris/Granville

Ce mardi 24 octobre 2017 à l'occasion d'une rencontre au bureau de la Normandie à Paris, les parlementaires de l'Orne Véronique Louwagie (LR), Sébastien Leroux (LR), Jérôme Nury (LR) et Joaquim Pueyo (PS) se sont entretenus avec le président de la région Normandie, Hervé Morin, sur le dossier de la ligne ferroviaire Paris-Granville.

Inquiétudes

En effet, suite aux annonces d'études de desserte de Granville (Manche) par Caen (Calvados), des inquiétudes sont nées ces derniers jours quant à la volonté de la région Normandie de pérenniser cette ligne, que les parlementaires jugent indispensable à la desserte de leur département. Ils ont donc souhaité rappeler à Hervé Morin combien cette voie est vitale pour l'Orne et qu'ils seront vigilants et mobilisés afin qu'elle soit maintenue et que sa fiabilité soit améliorée.

Pérennité de la ligne

Hervé Morin a confirmé son attachement à cette desserte ferroviaire et assuré de sa volonté de la pérenniser, ainsi que son cadencement. La desserte de Granville par Caen pourrait être mise en place le week-end, en supplément de la ligne Paris-Granville, et non à son détriment, a-t-il précisé.

Caen/Tours

Les députés et sénateurs de l'Orne ont également demandé à Hervé Morin d'être associés aux réflexions en cours sur les différentes dessertes ferroviaires du territoire normand, y compris sur la ligne SNCF Caen-Tours.

