Alençon. Le Tour de France de l'égalité femmes/hommes, fait étape dans l'Orne

Le 4 octobre 2017, le Premier Ministre Édouard Philippe et sa secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, ont lancé: le Tour de France de l'égalité entre femmes et hommes, consacrée grande cause nationale pour la durée du quinquennat. Des ateliers sont organisés dans l'Orne.