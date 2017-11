Heure d'hiver : des kits de visibilité distribués pour éviter les accidents

Lundi 23 octobre 2017, la sécurité routière, en partenariat avec le syndicat des agents généraux d'assurance, a distribué à Caen (Calvados) des kits de visibilité à destinations des piétons, pour palier le risque d'accidents dus au passage à l'heure d'hiver.

Dans la nuit de samedi 28 au dimanche 29 octobre 2017, il sera temps de passer à l'heure d'hiver. À 18h, il sera désormais 17h. Et chaque année, à cette même période, le taux d'accident de piétons ou de vélos augmente. Plus 40 % selon les chiffres de la sécurité routière. En cause? Le manque soudain de visibilité.

Gilet jaune et bracelet réfléchissant

Pour pallier les risques d'accidents, la sécurité routière, en partenariat avec le syndicat des agents généraux d'assurances, a distribué, lundi 23 octobre 2017, des kits de visibilité, place du Théâtre et Place Saint-Sauveur à Caen (Calvados). À l'intérieur: un gilet jaune, un bracelet réfléchissant et un petit sac à dos jaune lui aussi équipé de bandes réfléchissantes. "On sait qu'avec le changement d'heure, les piétons, les vélos, les enfants qui sortent vers 18h sont moins vus sur la route. L'idée c'est que les voitures et les piétons ensemble redoublent d'effort", explique Frédéric Chazal, vice-président régional du syndicat des agents généraux d'assurances.

Les kits sont disponibles sur le site de la sécurité routière.