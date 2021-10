Évreux. Formule 1 : le Normand Esteban Ocon livre une prestation solide aux États-Unis

La rengaine est la même à chaque Grand-Prix de Formule 1. Les trois écuries de pointe que sont Mercedes, Ferrari et RedBull se battent pour le podium, et les autres se partagent les miettes. Et à ce jeu là, le Normand Esteban Ocon tire souvent son épingle du jeu en se classant parmi les meilleurs des "autres".

Une bonne gestion de la course

Ce dimanche 22 octobre 2017, aux États-Unis, l'Ébroïcien (Eure) a même profité de l'abandon de Daniel Ricciardo (RedBull) pour prendre la sixième place, loin derrière le vainqueur, Lewis Hamilton. Après un bon départ, Esteban Ocon a dû gérer l'usure de ses pneus pour maîtriser les assauts de son coéquipier Sergio Pérez puis de l'Espagnol Carlos Sainz en fin de course.

Au classement des pilotes, le Normand reste à la huitième place. Mais il se rapproche encore un peu plus de son coéquipier mexicain. Il lui reste trois courses avant la fin de la saison pour lui reprendre 13 points.

