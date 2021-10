Forges-les-Eaux. Un tournoi de poker hors normes à Forges-les-Eaux

Tension, stress, endurance, bluff et bien sûr... une part de chance. Les parties de poker s'enchaînent depuis jeudi 19 octobre 2017 à Forges-les-Eaux. Le casino accueille un gigantesque tournoi. 530 joueurs se sont inscrits avec, parmi eux, des professionnels qui vivent de cette activité. À gagner : plus de 130 000 euros pour celui qui aura été le plus fort, dimanche 22 octobre 2017. Mais surtout, et c'est unique en Europe selon l'organisateur, une voiture de sport d'une valeur de 45 000 euros, qui vient s'ajouter au Prizepool. Une belle opération de communication pour le constructeur et sans aucun doute un moyen d'attirer des concurrents de renom.

Redonner ses lettres de noblesse au poker

Pour l'organisateur, c'est aussi un moyen de racheter une crédibilité au poker, de changer une image qui souffre parfois de clichés. Le poker est, sans aucun doute pour lui, un sport à part entière.

Écoutez Cyril Lebordais de la société BES27 qui organise le tournoi :

Cyril Lebordais Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Echecs: l'heure de vérité pour Carlsen et Kariakine