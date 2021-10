Caen. Calvados : peine ferme pour l'homme maîtrisé au taser

Samedi 29 avril 2017, l'homme âgé de 25 ans avait du être maîtrisé au taser par trois policiers. Le mercredi 4 octobre 2017, il était jugé pour outrages envers ces trois personnes dépositaires de l'autorité publique et pour rébellion.

Un total de dix mois de prison ferme

La police appelée vers 6h du matin dans un quartier de Caen avait du maîtriser l'homme alcoolisé, insultant et opposant. Au cours de l'interpellation l'un des agents avait chuté se blessant au coude.

Le ministère public avait requis une peine ferme ainsi que la révocation d'un sursis.

L'homme se voit condamné à 4 mois de prison ferme ainsi qu'à la révocation d'un sursis de 6 mois, ce qui lui fait un total de 10 mois de prison ferme.

De plus, les constitutions de parties civiles étant déclarées recevables il devra verser 500 euros de dommages et intérêts à deux des agents et 650 euros à celui qui a été blessé au cours de l'intervention.

