Rouen. Basket (Pro B) : première à domicile pour le Rouen Métropole Basket

Après une entrée ratée dans cette saison 2017-2018, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) dispute ce vendredi 20 octobre 2017 son premier match de Pro B au Kindarena de Rouen face à Orléans Loiret Basket à partir de 20h30.

Et cette rencontre ne sera pas une mince affaire puisque Orléans reste une place forte du basket hexagonal et vient tout juste d'être relégué de Pro A la saison passée. Sur les plans de moyens, ce match est celui des extrêmes : Orléans dispose de la plus grosse masse salariale du championnat quand Rouen manoeuvre avec la plus petite.

Choc des extrêmes

De plus, Orléans n'a pas raté son entame de championnat en s'imposant face à Vichy-Clermont sur le score de 85-67. Mais les visiteurs devront composer sans deux de leurs meilleurs joueurs, McAlarney (adducteurs) et Sommerville (fracture du pouce), mais avec la présence de l'ancien rouennais Gaylor Curier.

Les joueurs d'Alexandre Menard tenteront donc de bien débuter leur saison à domicile, pour faire du Kindarena un bastion imprenable.

