SMC : le groupe pour Lorient

L'entraîneur caennais, Franck Dumas a livré la liste de ses joueurs pour affronter Lorient en Bretagne, samedi 18 septembre (19 h). Yohan Mollo et Benjamin Nivet sont absents pour cause de blessure. Sambou Yatabaré et Rajiv Van la Parra sont eux toujours suspendus.