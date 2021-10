L'adoption comme une nouvelle naissance

Isabelle Prodhomme (piste 1) Impossible de lire le son.

Isabelle, 24 ans aujourd'hui, née sous X, a été adoptée à la naissance par un couple qui avait déjà adopté deux garçons. "Greffes" réussie pour les trois, bien insérés dans leur vie professionnelle et familiale.

Retrouver ses origines

Pourtant, Isabelle tente de retrouver ses origines. C'est un difficile parcours qui échouera, sa mère biologique étant sous curatelle et sa tutrice refusant toute rencontre. Isabelle raconte cette longue quête et son acceptation d'une situation qui aurait pu la révolter si elle n'était vécue dans la certitude d'une autre vie qui transcende sa naissance et son adoption.

Une vie greffée pour être aimée

A cet égard, son livre déborde très largement le problème des naissances sous X et de l'adoption internationale (la maman de l'auteure est d'origine haïtienne), pour s'intéresser à celui de centaines de milliers d'enfants "greffés" à commencer par ceux qui ne se sentent pas souvent au temps de l'adolescence - en accord avec leurs parents et, surtout, tous ceux, tellement nombreux, qui doivent s'accommoder d'une famille recomposée.

Un livre pour tous

Certes, le témoignage d'Isabelle Prod'homme est explicitement nourri de spiritualité chrétienne (le livre est publié dans la collection "Totus"), mais il intéressera tous ceux qui, parents, éducateurs, sont concernés par les problèmes de l'adoption, de la recherche des origines, de la filiation, des difficultés de l'adolescent à se situer dans sa famille, et, plus généralement de l'évolution de la société.

