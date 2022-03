Une Arche pour handicapés mentaux à Caen

Et le projet est sur le point d’aboutir. “Sur le plan national, l’Arche a créé une trentaine de centres. La Basse-Normandie n’en n’a pas. Pourtant, nous avons recensé ici un vrai manque, une vraie demande”, souligne Jean-Luc Proffit, président.

“Une maison familiale”

“Nous avons récemment signé une promesse d’achat d’un terrain de 3 000 m2, rue Saint-Norbert à Caen, à quelques pas de l’église et de la mairie de Saint-Germain la Blanche Herbe”. Il devrait accueillir deux des trois foyers prévus dans le projet et qui permettront, à terme, de recevoir 24 personnes en situation de handicap dans un environnement aussi proche que possible de celui d’une maison familiale.

“Avec l’Arche, nous nous engageons à un accueil tout au long de la vie”. Le projet est estimé à 4 millions d’euros et pourrait voir le jour en 2014.

“Nous avons régulièrement des échanges à ce sujet avec le Conseil général du Calvados”, explique Jean-Luc Proffit. “Un foyer d’accueil de jour pour douze personnes pourrait également sortir de terre”.