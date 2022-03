Deux accidents dans l'Orne ce week-end : 6 personnes blessées

Photo d'illustration

Un automobiliste grièvement blessé hier matin, à Lignerolles, sur la route entre Tourouvre et Moulins la Marche… l’homme, 39 ans, a perdu le contrôle de sa voiture, il a été éjecté, après avoir fait plusieurs tonneaux… Son véhicule été stoppé par un poteau électrique.... la victime a été évacuée vers l’hôpital d’Alençon…

Et puis 5 blessés dont 4 sont dans un état grave. Samedi après midi sur la RN 12 à St Maurice les Charencey, entre Verneuil sur Avre et Mortagne au Perche… Une collision frontale violente…. une fillette âgée de 8 ans, a été évacuée vers le centre hospitalier d’Alençon, sa sœur, 15 ans, et sa mère, originaires de la région parisienne ainsi que la conductrice du second véhicule, originaire de Caen, évacuées vers le centre hospitalier de Mortagne au Perche...