Rouen. Hockey sur glace : les Scorpions de Mulhouse viennent défier les Dragons de Rouen

Alors que le tirage au sort des 16ème de finale de la Coupe de France vient d'être effectué et a désigné un alléchant Rouen-Amiens, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) devront avant cela disputer leur match de la 11ème journée de Saxoprint Ligue Magnus ce mardi 10 octobre 2017 face aux Scorpions de Mulhouse.

Après avoir battu neuf adversaire sur dix (seul Bordeaux l'a emporté contre les Rouennais), les Jaunes et Noirs affronteront leur dernier adversaire de la phase aller du championnat pour tenter d'obtenir une 10ème victoire et conserver la tête du classement.

Conserver la tête du championnat

Si les Normands sont aujourd'hui leaders, le parcours du promu mulhousien est moins bon avec une 9ème place au classement mais avec quelques performances comme une victoire contre Gap en prolongations et une victoire à Angers 3 à 2.

Dans les rangs des visiteurs, on retrouvera un visage bien connu des Dragons puisque l'ancien rouennais Yorick Treille évolue désormais à Mulhouse et est pour l'instant le meilleur pointeur de l'équipe. Reste donc aux joueurs de Fabrice Lhenry à rester concentrés et à ne pas tomber dans le piège du promu alsacien.

