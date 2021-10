Caen. iPhone X : le boss d'Apple, Tim Cook, en visite "confidentielle" en Normandie

Dans son agenda bien chargé, le patron du géant américain Apple, Tim Cook est venu visiter l'usine Eldim basée à Hérouville Saint-Clair (Calvados), lundi 9 octobre 2017. Une visite "confidentielle", indique ce matin l'entreprise, jointe par téléphone.

C'est dans ces ateliers qu'est pensée la technologie de reconnaissance faciale qui sera utilisée sur le prochain iPhoneX. Une quarantaine de salariées travaillent sur ce site spécialisé dans le développement d'outils de métrologie optique.

"Merci à mes amis à Eldim, une équipe d'ingénieurs et d'artisans talentueux qui nous aide à rendre l'iPhone possible", s'est fendu le boss de la firme à la pomme dans un tweet, après son départ en début de matinée.

Thanks to my friends at Eldim, a team of talented engineers and craftspeople helping make iPhone possible. Bravo pour votre travail! ???????? pic.twitter.com/hEpxD3iBGf