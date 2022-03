Fermeture d'Honeywell, un front de résistance s'organise

Un front de résistance s’organise contre Honeywell qui a annoncé mercredi, la fermeture de son usine de Condé sur Noireau, qui compte 323 salariés...

Ce jeudi, des représentants du personnel et des syndicats ont été reçus et entendus en ouverture de la session pleinière du conseil régional de Basse Normandie.... Laurent Beauvais le président de la Région, souhaite faire une contre-proposition à la direction de l’équipementier automobile... "un projet de modernisation du site et de l’équipement". Mais la direction du groupe américain a déclaré jeudi qu'elle était "assez dubitative sur la possibilité pour les pouvoirs publics : de la dissuader de fermer son usine de pièces automobiles, en juin 2013, la situation à Condé/Noireau est extrêmement critique" selon le directeur des relations sociales d’Honeywell … "ce site est en situation de pertes récurrentes depuis plus de 5 ans … et avant même tout investissement technologique, il faudrait y investir 80 millions d'euros pour sa mise aux normes et pour éponger les pertes".

Le ministre de l’industrie, Eric Besson a réclamé à rencontrer "rapidement" la direction d’Honeywell... une table ronde sera organisée mardi par le préfet de région sur l’avenir industriel de Condé sur Noireau...