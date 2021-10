Hors Normandie. Nina Simone, Kate Bush et Radiohead nominés pour le Rock & Roll Hall of Fame

Parmi les heureux élus, les groupes Radiohead, Rage Against the Machine, mais aussi Kate Bush, Nina Simone, Eurythmics, Judas Priest, Sister Rosetta Tharpe, Dire Straits ainsi que Moody Blues, tous nominés pour la toute première fois, souligne Pitchfork.

La liste présente aussi Depeche Mode, LL Cool J, MC5, the Zombies, the Meters, the Cars, Link Wray, Bon Jovi, Rufus with Chaka Khan, et J. Geils Band, qui ont tous été déjà nommés par le passé.

Le palmarès sera dévoilé au mois de décembre. Les fans pourront prochainement voter sur le site du Rock & Roll Hall of Fame.

L'institution du Rock & Roll Hall of Fame est basé à Cleveland dans l'Ohio.

