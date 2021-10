Alençon. Diva Faune en concert à la Luciole à Alençon samedi 7 octobre

Diva Faune enchaîne les hits comme des perles et affole aujourd'hui tous les compteurs à l'image de leur dernier titre écrit par Sexsmith " Shine On My Way " qui affiche plus d'un million de vues sur les plateformes.

Entre guitares folk, brit pop et production électronique élégante réalisée par le New-Yorkais Mark Plati (fortement apprécié pour ses précédentes collaborations avec David Bowie, The Cure ou encore Al Green), le duo composé de Yogan et Jeremy, signé sur le nouveau label " Play Two " de Sony ATV, explose actuellement au grand jour et emporte tout sur son passage pour notre plus grand bonheur.

Ils sont passés tous les deux au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Diva Faune en concert à Alençon samedi 7 octobre Impossible de lire le son.

Retrouvez Diva Faune en concert ce samedi 7 octobre 2017 à la Luciole à Alençon.