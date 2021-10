Évreux. Eure : fin des mesures de restrictions des usages de l'eau

La pluviométrie du mois d'août et de la première semaine de septembre a été excédentaire. Elle a permis d'améliorer sensiblement la situation des nappes et des cours d'eau sur certains secteurs.

Fin des mesures de restrictions des usages de l'eau dans l'#Eure

Il n'y a plus de territoire en situation de crise.

Levée des mesures mais un appel à la gestion économe de l'eau

Compte tenu de cette tendance et de la fin de la période estivale, le Préfet de l'Eure a décidé de lever les mesures de restrictions des usages de l'eau sur l'ensemble du département et invite toutefois à la vigilance et à une gestion économe de cette ressource.