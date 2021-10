Hors Normandie. Elle réalise son rêve : manger à Mac Do pour son mariage

Ce n'est pas vraiment le rêve le plus courant pour ce jour si particulier, mais Sammie s'en fiche.

Sammie aime les burgers et son mari l'a bien compris. Manger au fast-food le jour de son mariage, elle en rêvait depuis des années.

"Depuis que j'ai 14 ans, j'ai dit que je voulais manger chez McDonald le jour de mon mariage. Je ne pensais pas que ça puisse arriver."

Alors aussitôt la bague aux doigts et les formalités accomplies, les jeunes mariés se sont envolés... enfin... ils sont partis à pied vers le Mac Do le plus proche.

"Ce n'était qu'à quelques mètres de l'hôtel et je n'ai pas dû marcher beaucoup avec ma robe et mes talons. Les gens à l'intérieur ne semblaient pas particulièrement surpris."

De quoi mettre une touche finale sur une journée bien remplie : "Après une demi-heure on était complètement pleins et on est rentrés à l'hôtel. On en rit encore, et quand on raconte l'histoire à nos amis, ils trouvent ça très drôle."

Le couple a même gardé des souvenirs de cette visite en images, regardez :