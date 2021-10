Caen. A la prison de Caen, de nouvelles infrastructures sportives pour les détenus

Au centre de détention de Caen (Calvados), à l'intérieur des murs de barbelés, une aire de liberté. Depuis septembre 2017, les 380 détenus bénéficient d'infrastructures sportives toutes neuves. "La cour de promenade a été rénovée, le gymnase a été refait à neuf et nous avons créé un terrain de volley, de basket, de foot et même un minigolf", explique Karine Vernière la directrice de l'établissement. Ces rénovations ont coûté en tout 400 000€. "Ce ne sont pas des dépenses inutiles. Ce plateau sportif correspond vraiment à notre population carcérale".

Au centre de détention, les prisonniers purgent de longues peines et la moyenne d'âge dépasse souvent les quarante ans. "Nous avons créé des parcours sportifs adaptés à tous: il y a par exemple des agrés de force et d'autres plus doux pour la population la plus vieillissante".

"On se sent un peu libre"

Giovanni, lui, ne fait pas partie de cette catégorie. En plein après-midi, le jeune homme enchaîne les tours de piste. "Je fais plus de sport qu'avant: du basket, du foot, du volley, franchement c'est bien. On se défoule énormément, il y a des détenus qui ne sortaient pas avant, on fait des matchs entre détenus, avec des surveillants ce qui n'est pas forcément possible dans d'autres prisons. On se sent un peu libre."

En dehors de l'aspect purement sportif et santé des détenus, le sport permet aussi "d'acquérir des notions qu'ils n'avaient pas en entrant ici", explique la directrice. Apprendre à gérer la défaite, le respect de l'arbitre, des adversaires et des autres membres de l'équipe, ne pas tricher, "autant de valeurs qui leur serviront une fois dehors".