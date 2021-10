Fervaques. Une équipe de Normands championne de course en caisse à savon

Ce sont des sportifs pas comme les autres, et surtout de grands enfants qui se sont élancés ce dimanche 1er octobre 2017 sur la piste installée par Red Bull dans le domaine national de Saint-Cloud. Ils ont la trentaine - et même plus de 50 ans pour l'un d'entre eux - mais Maxime Capel, David Fouquet, Jérôme Cantin et Lionel Leroy viennent de remporter une course nationale... de caisses à savon !

Pour le fun

"Nous y sommes surtout allés pour le fun, pour faire quelque chose de cool entre amis", raconte David Fouquet, le copilote. Pendant des semaines, ils ont travaillé à customiser leur petit bolide en instrument de musique, une batterie pour leur Drum team.

Le plus dur pour ces apprentis pilotes - à l'exception de Maxime Capel, le pilote de la caisse qui fait aussi du rallye dans la vraie vie - était de respecter la limite de poids fixée à 80 kilos pour leur caisse de compétition. Pour le reste, tout a roulé, ou plutôt glissé pour les Normands : deux pousseurs, un pilote et un copilote et à l'arrivée une première place. Une victoire après laquelle l'équipe a décidé de tirer sa révérence.

