Cherbourg. Handball, Proligue (J3): la JS Cherbourg défie des Vikings en pleine forme

Les meilleurs ennemis du handball normand se retrouvent enfin en compétition, samedi 30 septembre 2017. Après avoir fait tomber les cadors Créteil et Istres chez eux, les Vikings de Caen (Calvados) attendent de pied ferme la JS Cherbourg (Manche), qui compte pour le moment une défaite et une victoire.

Faire déjouer les Vikings

"C'est une équipe à prendre très au sérieux, on est plus que prévenus" reconnaît Chérif Hamani, le coach des Mauves. Pour piéger ses voisins, il a conseillé à ses joueurs de "faire déjouer Caen sur sa principale qualité, le jeu rapide, et être très patient en attaque pour les pousser à la faute".

Dans tous les cas, ce sera un "match difficile", où les corps seront mis à rude épreuve. "Il faut s'engager pleinement, tant pis si on repart avec trois blessés".

Habitué des derbies entre Caen et Cherbourg, le pivot Morgan Youf-Pinsault estime que les victoires précédentes de Caen ajoutent du piment: "ils n'ont pas le droit de se rater. Cela fera donc d'autant plus plaisir de les faire tomber".